Brescia e SPAL | niente Serie C per le due squadre | il calcio italiano perde due piazze storiche

Il calcio italiano si priva di due storiche protagoniste: Brescia e SPAL, simboli di passione e tradizione, non parteciperanno alla Serie C 2025-26. Un colpo duro per il panorama calcistico nazionale, che rischia di perdere tasselli fondamentali del passato. La strada verso il riscatto si fa più ardua, ma queste piazze hanno sempre saputo rinascere dalle ceneri. Resta da vedere se…

Brescia e SPAL non prenderanno parte alla prossima Serie C: il racconto parallelo di due piazze storiche che rischiano di ripartire dai dilettanti Il calcio italiano perde due piazze storiche: Brescia e SPAL non prenderanno parte alla Serie C 2025-26. A fare loro compagnia nella discesa agli inferi anche la Lucchese, destinata all’Eccellenza dopo l’ennesimo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Brescia e SPAL: niente Serie C per le due squadre: il calcio italiano perde due piazze storiche

In questa notizia si parla di: Brescia Spal Serie Piazze

Carpi conferma l'iscrizione in Serie C, Spal e Brescia fuori dal calcio professionistico - Il Carpi si prepara a confermare la sua iscrizione in Serie C, un segnale di serietà e determinazione che rispecchia il forte impegno societario.

Nella stagione 2025/2025 la Spal non giocherà nei campionati professionistici - La Spal non giocherà il prossimo campionato di calcio 2025/26 in Serie C, la terza e ultima categoria maschile del calcio professionistico in Italia: resta quindi fuori dai campionati professionistici ... Da ilpost.it

Serie C: Crisi economica colpisce club, Spal fuori dal campionato 2025/2026 - La Spal non parteciperà alla Serie C 2025/2026 a causa di difficoltà economiche. Brescia e Lucchese in bilico. msn.com scrive

Dopo il crollo del Brescia in B, un'altra società sparisce. "Epilogo doloroso", scrive la proprietà in una nota ufficiale - Dopo il crollo del Brescia in B, un'altra società sparisce. "Epilogo doloroso", scrive la proprietà in una nota ufficiale ... Scrive gazzetta.it