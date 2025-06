Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti dell' 8 giugno 2025

Ecco le notizie più calde di oggi a Caserta: dall'orrendo omicidio di un 18enne sulla spiaggia di Castel Volturno ai numeri sull'affluenza ai referendum, passando per la crisi politica ad Aversa tra il sindaco e i Moderati. Questi eventi scuotono la nostra provincia, rivelando tensioni e sfide che richiedono attenzione e riflessione. Ecco tutto ciò che devi sapere sull'8 giugno 2025.

L'omicidio del 18enne in spiaggia, i dati sull'affluenza per i referendum, la crisi in maggioranza ad Aversa con lo scontro aperto tra il sindaco e i Moderati. Queste le breaking news dell'8 giugno 2025. Cronaca - Orrore su una spiaggia di via Marina di Varcaturo a Castel Volturno. Un. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti dell'8 giugno 2025

In questa notizia si parla di: Breaking News Giugno Notizie

