Brazao ricorda | Allenarmi con Handanovic e Onana mi ha permesso di crescere tanto anche Cordaz mi ha aiutato Tutti mi dicevano che ero fortissimo ma…

Gabriel Brãzao, ex portiere dell’Inter e ora al Santos, rivela come gli allenamenti con Handanovic e Onana abbiano fatto la differenza nel suo percorso di crescita. Ricordando anche Cordaz, confessa che, nonostante le lodi, il vero miglioramento è arrivato grazie alle sfide quotidiane. Un percorso fatto di dedizione e passione, che lo ha portato a raggiungere traguardi importanti, dimostrando che il successo si costruisce anche con i sacrifici.

L’ex portiere dell’Inter, Gabriel Brãzao, ora al Santos, ricorda i suoi anni in Europa e in nerazzurro: ecco le sue parole. Intervistato da Cronache di Spogliatoio, il portiere brasiliano Gabriel Brãzao ricorda i suoi anni all’ Inter, alla Spal e in Europa: adesso è al Santos in Brasile. LA SCELTA DEL SANTOS – « Ho scelto il Santos dopo la prima retrocessione della sua storia. La promozione sembrava dovuta, ma è stata un’emozione incredibile ». L’ATMOSFERA DEL CALCIO SUDAMERICANO – « Qui è un’altra cosa, la gente vive per questo. Se perdi non puoi uscire, devi ordinare la spesa e fartela consegnare a casa ». 🔗 Leggi su Internews24.com