Brasile-Italia oggi Nations League volley femminile 2025 | orario canale tv streaming

Oggi, domenica 8 giugno alle ore 15.00, si accendono i riflettori sulla sfida imperdibile tra Italia e Brasile nella Nations League 2025 di volley femminile. Le campionesse olimpiche, dopo aver conquistato tre vittorie consecutive, sono pronte a sfidare le padrone di casa in un match che promette emozioni e spettacolo. Dove seguire questa grande partita? Scopri orari, canali TV e streaming per non perderti nemmeno un attimo di questa battaglia epica.

Oggi domenica 8 giugno (ore 15.00) si gioca Italia-Brasile, incontro valido per la Nations League 2025 di volley femminile. Le Campionesse Olimpiche concluderanno la propria trasferta a Rio de Janeiro fronteggiando le padrone di casa: dopo aver infilato tre vittorie (3-0 contro USA e Corea del Sud, 3-2 contro la Germania), le azzurre andranno a caccia del poker contro la sempre quotata formazione verdeoro in uno degli scontri diretti di maggiore impatto in campo internazionale. Si preannuncia una sfida di grandissima caratura al Maracanazinho di  Rio de Janeiro (Brasile), dove l’Italia proverà a difendere la propria imbattibilità e a muovere un passo importante verso la qualificazione alla Final Eight. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Brasile-Italia oggi, Nations League volley femminile 2025: orario, canale tv, streaming

