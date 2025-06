Brasile-Italia oggi in tv Nations League volley femminile 2025 | orario programma streaming

Oggi, domenica 8 giugno alle ore 15.00, l’Italia di volley femminile affronta il Brasile nella Nations League 2025, un match imperdibile per gli appassionati. Dopo aver conquistato tre vittorie consecutive, le campionesse olimpiche puntano al poker contro le padrone di casa a Rio de Janeiro. Rimanete sintonizzati per scoprire orario, programma e streaming di questa sfida ad alta tensione tra due giganti del volley.

Oggi domenica 8 giugno (ore 15.00) si gioca Italia-Brasile, incontro valido per la Nations League 2025 di volley femminile. Le Campionesse Olimpiche concluderanno la propria trasferta a Rio de Janeiro fronteggiando le padrone di casa: dopo aver infilato tre vittorie (3-0 contro USA e Corea del Sud, 3-2 contro la Germania), le azzurre andranno a caccia del poker contro la sempre quotata formazione verdeoro in uno degli scontri diretti di maggiore impatto in campo internazionale. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-BRASILE DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 15.00 Si preannuncia una sfida di grandissima caratura al Maracanazinho di Rio de Janeiro (Brasile), dove l’Italia proverà a difendere la propria imbattibilità e a muovere un passo importante verso la qualificazione alla Final Eight. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Brasile-Italia oggi in tv, Nations League volley femminile 2025: orario, programma, streaming

In questa notizia si parla di: Brasile Italia Nations League

