Branco aggredisce e picchia il titolare di un locale della movida | 40enne ferito in pronto soccorso

Una notte di paura e violenza scuote la movida: un quarantenne di Licata è stato brutalmente aggredito da un branco di persone, finendo in pronto soccorso con ferite multiple. La scena, ancora sotto shock, solleva interrogativi sulla sicurezza nei locali di ritrovo. La comunità si chiede cosa si possa fare per prevenire simili episodi e garantire serate più sicure per tutti.

Aggredito e picchiato selvaggiamente da più persone. Un quarantenne licatese è finito, durante la notte, al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso dove i medici lo hanno subito sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari e alle medicazioni. L'uomo non è in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Branco aggredisce e picchia il titolare di un locale della movida: 40enne ferito in pronto soccorso

