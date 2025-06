Braccialetto anti alcol al Mamamia | Una lotta agli abusi

Il Mamamia di Senigallia si impegna a promuovere un ambiente sicuro e responsabile, soprattutto tra i giovani. Con l’introduzione del braccialetto anti alcol e un sistema di sicurezza all’avanguardia, il club mira a contrastare gli abusi e a sensibilizzare i clienti sull’importanza di scelte consapevoli. Una sfida coraggiosa per un divertimento più sano e responsabile, perché il divertimento non deve mai mettere a rischio la salute.

Senigallia (Ancona), 8 giugno 2025 – Lotta all’abuso di alcol in special modo tra i giovanissimi, il Mamamia apre il check-in per chi vuole acquistare un cocktail alcolico. Venti telecamere che riprendono l’interno e l’esterno del locale, un presidio di croce rossa e uno dei vigili del fuoco, ma anche dai venti ai trenta addetti alla sicurezza iscritti all’albo della Prefettura. L’alternative music club di Senigallia si prepara così alla sua 28° stagione estiva. È il primo locale delle Marche, uno dei pochi in Italia, dove al bar si possono acquistare alcolici solo se si è muniti di un apposito braccialetto: “Abbiamo adottato questo metodo per evitare, per una disattenzione o distrazione, che possa essere somministrato un alcolico a un minore – spiega Francesco Sabbatini Rossetti, direttore artistico del locale di via Fiorini – abbiamo allestito due punti, uno all’esterno e uno all’interno del locale, dove mostrando il documento, viene messo un braccialetto, non trasferibile, che consente di poter consumare alcolici”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Braccialetto anti alcol al Mamamia: “Una lotta agli abusi”

