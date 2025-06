Botteghe storiche da salvare | Servono agevolazioni e un regolamento preciso

Perugina ricchezza da tutelare e valorizzare: le botteghe storiche sono il cuore pulsante della città, simboli di identità e tradizione. Per farlo, però, serve un regolamento chiaro, sostegni concreti e agevolazioni mirate. È questa la proposta del consigliere Riccardo Mencaglia di FdI, che ha aperto un importante dibattito in Prima commissione. Solo così potremo preservare e rilanciare questo patrimonio unico, garantendo il loro futuro e la continuità culturale di Perugia.

PERUGIA Serve un regolamento preciso, sostegni e agevolazioni per le botteghe storiche di Perugia. E’ la proposta del consigliere di FdI, Riccardo Mencaglia, di cui si è discusso in Prima commissione. Dopo aver premesso che le botteghe storiche e gli esercizi tradizionali costituiscono un patrimonio prezioso per la città, non solo dal punto di vista commerciale ed economico, ma anche sotto il profilo culturale, architettonico e identitario, la proposta di deliberazione evidenzia che molte di queste realtà sono oggi esposte a difficoltà economiche, concorrenza dei grandi centri commerciali e cambiamenti sociali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Botteghe storiche da salvare: "Servono agevolazioni e un regolamento preciso"

