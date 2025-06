Borzano ciclopedonale tra via Peri e via Cà Duchi è stata rimessa a nuovo

Il percorso tra via Peri e via Cà Duchi a Borzano risplende di nuova vita, offrendo ai cittadini un collegamento più sicuro e scorrevole. Grazie ai lavori del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, i 350 metri di ciclopedonale sono stati completamente rinnovati, con un ripristino accurato del fondo e un nuovo profilo del fosso. Un importante passo avanti per la mobilità sostenibile e il benessere della comunità, che ora può godersi con maggiore serenità questo incantevole tratto.

È stato sistemato il percorso tra via Peri e via Cà Duchi a Borzano. Il percorso ciclopedonale che collega via Peri con via Cà Duchi è stato completamente sistemato grazie ai lavori eseguiti dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale. L’intervento di manutenzione straordinaria ha riguardato un tratto di circa 350 metri nel quale è stato ripristinato il fondo in materiale compattato. È stato riprofilato il fosso installando una palizzata di pali di castagno per sostenere il piano stradale e sono state installate due canalette trasversali raccogli acqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Borzano, ciclopedonale tra via Peri e via Cà Duchi è stata rimessa a nuovo

In questa notizia si parla di: Peri Duchi Borzano Ciclopedonale

Borzano, ciclopedonale tra via Peri e via Cà Duchi è stata rimessa a nuovo - È stato riprofilato il fosso installando una palizzata di pali di castagno per sostenere il piano stradale e sono state installate due canalette trasversali raccogli acqua. Riporta ilrestodelcarlino.it