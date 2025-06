Borsa di studio Aldo Moro a studente del Frezzi Quinto su 70 Matteo è stato premiato a Bari

Matteo Capodicasa, brillante studente del quinto liceo classico Frezzi – Beata Angela, ha ricevuto con orgoglio la borsa di studio Aldo Moro a Bari, durante una cerimonia che ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali. Un riconoscimento che premia il suo impegno e il suo talento, confermando come l’eccellenza scolastica possa aprire porte verso un futuro ricco di opportunità. La sua esperienza dimostra che con passione e dedizione, si può davvero fare la differenza.

Si chiama Matteo Capodicasa, frequenta il quinto liceo classico Frezzi – Beata Angela, ed è uno dei vincitori dell'ottavo bando per le borse di studio 'Aldo Moro'. La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi a Bari, alla presenza del docente dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Pierfrancesco Dellino, del presidente dell'associazione consiglieri regionali della Puglia, Luigi Ferlicchia, e del promotore della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e la morte di Aldo Moro, nonché presidente dell'Associazione ex Parlamentari Puglia, onorevole Gero Grassi. Capodicasa lo scorso gennaio ha seguito, con particolare attenzione, la conferenza tenuta dall'onorevole Gero Grassi a Palazzo Trinci.

