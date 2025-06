BOOOOOOM | GIANMARCO STERI TORNA PER LA 3^ VOLTA A UOMINI E DONNE | Maria De Filippi lo ha convinto

Booooom! Gianmarco Steri torna per la terza volta a "Uomini e Donne", confermando il suo ruolo di protagonista grazie alla convincente insistenza di Maria De Filippi. Per la prossima stagione, l’amato programma di Canale 5 si prepara a sorprenderti ancora, mescolando emozioni, incontri e sorprese che terranno gli spettatori col fiato sospeso. La storia continua, e tu non puoi perderti nemmeno un momento di questa avventura sentimentale…

Novità importante per la prossima stagione del celebre programma di Canale 5, Gianmarco sarà ancora protagonista. Uomini e Donne è un popolare programma televisivo italiano che va in onda su Canale 5 dal 1996, ideato e condotto da Maria De Filippi. Inizialmente concepito come un talk show di confronto tra uomini e donne su temi legati ai sentimenti, si è evoluto nel tempo diventando un vero e proprio "dating show". Il format attuale vede i partecipanti, divisi in tronisti e corteggiatoricorteggiatrici, cercare l'anima gemella. Il successo di Uomini e Donne è dovuto in gran parte alla sua capacità di generare storie d'amore e dinamiche relazionali che appassionano il pubblico.

