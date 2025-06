Bonus centri estivi INPS 2025 | fino a 400 euro a figlio per sostenere le famiglie

In un contesto di incertezza economica, il bonus centri estivi INPS 2025 si conferma come una preziosa occasione per le famiglie italiane. Con un contributo fino a 400 euro per ogni figlio tra i 3 e i 14 anni, questa misura mira a alleviare le spese estive e a garantire un’estate serena ai più giovani. Scopriamo insieme come beneficiare di questa opportunità e garantire un sorriso ai nostri figli.

Anche per il 2025, l’INPS conferma il bonus centri estivi, un contributo economico pensato per aiutare le famiglie con figli tra i 3 e i 14 anni a coprire le spese per la partecipazione ai centri estivi diurni. In un periodo segnato da incertezze economiche, questa misura rappresenta un importante sostegno per chi cerca un . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

