Bonny Juventus quel club rivale ai bianconeri tenta il tutto per l’attaccante del Parma! I ducali fissano il prezzo | vogliono questa cifra! Tutti i dettagli

Il mercato si infiamma intorno a Ange-Yoan Bonny, il giovane attaccante del Parma al centro di un acceso duello tra Juventus e un altro club rivale. Mentre i ducali fissano il prezzo per il loro gioiello, le trattative si fanno sempre più intense e piene di suspense. Quale sarà il futuro di Bonny? Rimanete con noi per tutti gli aggiornamenti e i dettagli esclusivi.

Bonny Juventus, i bianconeri vengono sfilati da quel club? Il Parma, intanto, batte cassa: vuole questa cifra. Ultime. Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Ange-Yoan Bonny, attaccante che nel corso di questa stagione si è messo in mostra con la maglia del Parma. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, l’ Inter avrebbe messo la freccia per il centravanti francese, che i ducali valutano 25 milioni di euro. La sensazione è che domani potrebbe essere il giorno decisivo. Juventus e Napoli partono attardate nella corsa al giocatore transalpino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bonny Juventus, quel club rivale ai bianconeri tenta il tutto per l’attaccante del Parma! I ducali fissano il prezzo: vogliono questa cifra! Tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: Parma Bonny Juventus Club

Calciomercato Inter: occhi puntati su Bonny del Parma: i dettagli - L'Inter guarda al futuro e fissa l'attenzione su Bonny, talentuoso attaccante del Parma. Mentre i nerazzurri sono impegnati in una intensa lotta per il campionato e la Champions League, la dirigenza sta studiando le migliori strategie per il calciomercato.

L’Inter piomba su Ange Bonny Come riporta http://Calciomercato.com, il club nerazzurro sarebbe fortemente interessato all’attaccante del Parma, la sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni ? Il calciatore francese è seguito anche da Napoli e Juve Partecipa alla discussione

Bonny, l'Inter prova a chiudere prima del Mondiale per Club: il Parma chiede 25 milioni - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... msn.com scrive

Parma, Bonny ai saluti? I ducali fissano il prezzo: ecco quanto costa l'attaccante - Quanto costa Ange-Yoan Bonny? Andiamo a scoprire il suo valore e la cifra che servirà per strapparlo al Parma. Come scrive tag24.it

Calciomercato Parma, l’Inter vuole fare un regalo a Chivu per il Mondiale per Club. Accelerata decisiva dei nerazzurri per Bonny! - Calciomercato Parma, l’Inter vuole fare un regalo a Chivu per il Mondiale per Club. Accelerata decisiva dei nerazzurri per Bonny! Gli uomini del calciomercato Inter provano in tutti i modi a fare un a ... Segnala calcionews24.com