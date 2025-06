Bonny Inter sprint per l’attaccante del Parma | è corsa contro il tempo per averlo al Mondiale per Club! La valutazione del Parma

Bonny Inter accelera con urgenza per portare Ange-Yoan Bonny, talento del Parma, all'attenzione del Mondiale per Club. I nerazzurri cercano di perfezionare l'acquisto in tempi record, puntando a chiudere entro martedì. Un vero e proprio sprint sul mercato che potrebbe regalare a Cristian Chivu un’arma in più per affrontare l’importante torneo internazionale. La sfida è aperta: riusciranno a finalizzare questa operazione strategica in tempo utile?

Bonny Inter, sprint per l'attaccante del Parma: è corsa contro il tempo per averlo al Mondiale per Club! La valutazione fatta dal Parma. Gli uomini del calciomercato Inter provano in tutti i modi a fare un altro regalo a Cristian Chivu prima dell'inizio del Mondiale per Club: si tratta dell'acquisto di Ange-Yoan Bonny, attaccante del Parma. L'obiettivo dei nerazzurri è chiudere in tempi brevissimi, ovvero entro martedì, in modo tale da poterlo avere a disposizione in vista del Mondiale negli Stati Uniti. La dirigenza interista intende sfruttare la possibilità di inserire l'eventuale operazione nel bilancio che si chiuderà il 30 giugno.

