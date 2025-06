Bonelli non sa neanche come funziona il referendum | Un abuso Ma ecco la verità

Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, si scaglia contro quello che definisce un “abuso” nel giorno del referendum su lavoro e cittadinanza. Secondo il suo racconto, in alcune città come Taranto, i presidenti di seggio invitano gli elettori a partecipare ai referendum, suscitando dubbi sulla regolarità del processo. Ma qual è davvero la verità dietro questa accusa?

Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, grida allo scandalo nel primo in giorno in cui si vota per il referendum su lavoro e cittadinanza. "Nelle città dove sono in corso i ballottaggi per le amministrative come Taranto, molti presidenti di seggio chiedono agli elettori se vogliono votare anche per i referendum", scrive sui social, definendo l'accaduto di cui è venuto a conoscenza "un abuso", chiedendo al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, "di intervenire" e annunciando "un'interrogazione parlamentare". Il teorema crolla, però, nel momento in cui si ricorda come funziona la votazione per i referendum: i presidenti di seggio, come da regolamento, chiedono agli elettori quali schede desiderano ritirare. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bonelli non sa neanche come funziona il referendum: "Un abuso". Ma ecco la verità

