Bombe Kab sull' Ucraina | micidiali come funzionano

Le bombe Kab, armi teleguidate di precisione, rappresentano una minaccia potente e devastante nel conflitto ucraino. Questi ordigni sofisticati sono capaci di colpire obiettivi con estrema accuratezza, causando danni significativi e vittime civili, come purtroppo evidenziato dagli ultimi attacchi a Kharkiv. Ma come funzionano queste bombe e quale impatto hanno sulla guerra moderna? Scopriamo insieme i dettagli di questa tecnologia letale.

Le forze russe sono tornate a bombardare Kharkiv dopo i massicci attacchi nella notte. "Il nemico ha colpito nuovamente Kharkiv, questa volta con (bombe aeree teleguidate) Kab ", ha scritto su Telegram il sindaco della città , Ihor Terekhov. "Una persona è stata uccisa" e "diverse altre sono rimaste ferite", ha poi riferito il sindaco. Secondo il governatore dell'omonima regione, Oleg Synegubov, 5 persone sono rimaste ferite a seguito dell'ultimo raid. Nei precedenti attacchi russi della notte, tre persone sono rimaste uccise e 21 ferite a Kharkiv e due persone sono morte a Kherson. Mosca dunque non allenta la presa sull'Ucraina mentre si tenta faticosamente di far ripartire i tavoli delle trattative.

