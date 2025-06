Bologna | strategie di mercato per rinforzare la difesa e il centrocampo

Bologna si prepara a rafforzare il suo reparto difensivo e centrale, puntando a strategie mirate per migliorare la compattezza e la qualità della rosa. Caccia ai difensori di livello, tra cui spiccano nomi come Lucumi, obiettivo di Roma e Bournemouth, che però tiene in considerazione l’Italia. Con Erlic in uscita e Beukema che valuta il futuro, il club lavora per consolidare la linea difensiva e disputare una stagione all’altezza delle aspettative.

Caccia ai difensori. Lucumi è nelle mire della Roma e del Bournemouth, ma ha messo l’Italia in cima ai pensieri, per ora, in più c’è Erlic in uscita. Sarebbe voluto andare a giocare di più già a gennaio, quando aveva il Parma alla porta, in vista dell’estate l’addio è quasi certo. C’è pure Beukema che riflette, anche se da Casteldebole credono fortemente di poter rinviare il suo addio di un anno, con un lauto adeguamento. Ma è soprattutto sulla difesa che si concentra il Bologna in chiave mercato. Tanti i giocatori visionati nel corso dell’anno: Vitik (22) dello Sparta Praga, sfumato nelle ultime curve della scorsa estate, è ancora nei pensieri e il Bologna conosce le condizioni: circa 15 milioni di euro, bonus inclusi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bologna: strategie di mercato per rinforzare la difesa e il centrocampo

