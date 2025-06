Bologna Otello dalla Casa a 100 anni va a votare per i referendum

Si tratta dell’ultimo bolognese sopravvissuto ad Auschwitz, medaglia d’oro al valore della Repubblica. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Bologna, Otello dalla Casa a 100 anni va a votare per i referendum

In questa notizia si parla di: Bologna Otello Casa Anni

Bologna, morta bimba di 4 anni caduta dal balcone: era in casa con la madre - A Bologna nel primo pomeriggio una bimba ... Lo scorso 31 maggio un piccolo di tre anni è precipitato dal balcone di casa, un appartamento al secondo piano, a Limidi di Soliera nel Modenese ... Lo riporta ilmessaggero.it

Bologna, aggredita e molestata una ragazzina di 12 anni - Minuti da incubo per una ragazzina di 12 anni, che - mentre rientrava in casa, in centro a Bologna - è stata seguita da un uomo, che l'ha poi afferrata alle spalle, tappato la bocca e spinta nell ... Riporta rainews.it

Uno bianca, 34 anni fa la strage alla periferia di Bologna - "Mi auguro che vengano sempre ricordati, avevano 64 anni in tre ... madre di Otello, uno dei tre carabinieri assassinati il 4 gennaio 1991 al Pilastro di Bologna, al termine della commemorazione ... Si legge su notizie.tiscali.it