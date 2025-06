Bologna forze fresche in attacco | si valuta Piccoli e i fratelli Esposito

Il Bologna punta a rinnovare e potenziare il suo attacco con nomi promettenti e di prospettiva. Tra i giovani osservati dalla dirigenza ci sono Piccoli, i fratelli Esposito e Carrizo, pronti a portare energia e talento in vista della prossima stagione. Una strategia che mira a creare una linea verde forte e competitiva, capace di affrontare con entusiasmo le sfide future. La società è determinata: il mercato è aperto e ricco di opportunità .

Bologna, linea verde per l'attacco: la dirigenza monitora tanti attaccanti giovani e di prospettiva: Piccoli, i fratelli Esposito e Carrizo Il Bologna si muove con decisione sul mercato per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione, soprattutto in previsione di eventuali partenze. Tra i nomi monitorati dalla dirigenza spicca quello di Roberto Piccoli,

Coppa Italia, la finale Milan-Bologna: sblocca Ndoye. Conceicao all'attacco, mette dentro anche Abraham Live 0-1 - All'Olimpico, l'attesa finale di Coppa Italia vede sfidarsi Milan e Bologna. I rossoneri, già detentori di cinque trofei, cercano riscatto dopo nove finali perse.

Resto del Carlino - Blindato Italiano, il #Bologna pensa al mercato: per l'attacco occhi sui fratelli #Esposito Partecipa alla discussione

Bologna, tentazioni Dzeko e Pio Esposito: gli scenari di Italiano e il nodo Fabbian - I dirigenti valutano l'acquisto del centravanti bosniaco che consentirebbe anche la conferma di Castro come titolare ... Lo riporta msn.com

Bologna punta su giovani talenti: Carrizo e fratelli Esposito nel mirino - Dall’ambiente mercato arrivano conferme sull’intenzione del Bologna di regalare a Vincenzo Italiano una terza punta per la prossima stagione. Sarà un investimento, un ragazzo nato tra il 2002 e il 200 ... Riporta msn.com

Corsera - Bologna, per l'attacco si pensa a Pio Esposito e a un ex Inter. Tutti i possibili affari tra i due club - Il Bologna si rifarà il trucco in attacco e al momento il nome che più stuzzica, secondo il Corriere Bologna, è quello di Francesco Pio ... Riporta msn.com