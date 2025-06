Bologna contatti diretti per Dzeko | c'è la proposta di contratto

Se sei un appassionato di calcio e vuoi restare aggiornato sulle ultime novità di Edin Dzeko, scopri i contatti diretti con Bologna e la proposta di contratto che potrebbe riportarlo in Serie A. Dopo aver salutato il Fenerbahçe, il suo entusiasmo per continuare a giocare è più forte che mai. Resta con noi per scoprire tutte le sue future mosse!

Edin Dzeko ha già salutato il Fenerbahce, ma non ha alcuna intenzione di dare l`addio al calcio. Il centravanti bosniaco, infatti, ha voglia. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Dzeko Bologna Contatti Diretti

Dzeko Bologna, il bosniaco vuole tornare in Italia e i rossoblù sono la piazza giusta per quel traguardo - Edin Dzeko, il bomber bosniaco con 381 gol nel suo palmarès, punta su Bologna per il suo ritorno in Serie A.

Bologna, contatti diretti per Dzeko: c'è la proposta di contratto - Edin Dzeko ha già salutato il Fenerbahce, ma non ha alcuna intenzione di dare l`addio al calcio. Il centravanti bosniaco, infatti, ha ... Lo riporta msn.com

Bologna-Dzeko, c'è il contatto: accordo vicino, tutti i dettagli - BOLOGNA - Se in un primo momento sia stata una proposta da parte di Dzeko o del suo agente Alessandro Lucci nei confronti del Bologna o se sia stato il Bologna a informarsi su quello che era il deside ... Riporta corrieredellosport.it

Dzeko torna in Italia? Il Bologna ci prova: “Ma ci sono altri due club di Serie A” - Dzeko potrebbe tornare in Italia. L'attaccante bosniaco, ex Roma e Inter, dopo aver salutato il Fenerbahce sarebbe nel mirino del Bologna ... Lo riporta fcinter1908.it