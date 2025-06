Bologna blinda Sam Beukema | rinnovo fino al 2029 per il difensore olandese

Bologna mette le cose in chiaro: Sam Beukema resta fino al 2029, blindato contro ogni tentativo di mercato. Nonostante le avance di Napoli, Milan e Inter, il club rossoblù ha deciso di puntare forte sul difensore olandese, acquistato a giugno per 10 milioni con una clausola di rivendita. Un segnale forte che ribadisce l’intenzione di costruire un futuro solido e ambizioso, senza lasciarsi condizionare da offerte allettanti.

E’ soprattutto Sam Beukema, l’ago della bilancio di questo mercato rossoblĂą. Il Napoli preme, anche Milan e Inter hanno sondato il terreno. L’olandese è arrivato per 10 milioni nell’estate del 2023 con il 20 per cento sulla futura rivendita da versare all’Az Alkmaar e al momento le offerte per lui si aggirano attorno ai 30 milioni. Niente da fare per il Bologna non solo non si tratta, ma non c’è prezzo. A spiegarlo è stato l’ad rossoblĂą Fenucci dal palco del festival della Lega Serie A. "Ha ricevuto diversi approcci. Potremmo convincerlo che con noi può fare ancora un percorso di crescita dandogli le giuste soddisfazioni economiche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net