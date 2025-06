Bollate Francesca Pellino insegna alle donne la difesa

A Bollate, Francesca Pellino si dedica a insegnare alle donne come difendersi con sicurezza e determinazione. Con una carriera da campionessa di kickboxing e pugilato alle spalle, ha deciso di trasmettere la sua passione e forza alle altre donne, aiutandole a sentirsi più sicure e pronti a fronteggiare ogni sfida. La sua esperienza sul ring si trasforma ora in un percorso di empowerment che sta cambiando molte vite.

. Francesca Pellino ha 35 anni, vive a Bollate e insieme alla sua famiglia gestisce due tabaccherie a Baranzate in via Milano "Rivendita 6" e in via Gorizia "Tabaccheria di Messina Caterina e Chicca". Quando aveva vent'anni, Francesca combatteva sul ring, kickboxing e pugilato, una campionessa, 49 incontri .