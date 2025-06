Bloccato il corteo mancano agenti

Inaspettatamente, il corteo dei giovani palestinesi a Milano si è fermato prima di raggiungere la Prefettura, bloccato dalla mancanza di agenti. L’assenza di forze dell’ordine ha costretto i manifestanti a sostare in presidio a Porta Venezia, interrompendo il loro percorso e il messaggio che volevano trasmettere. La mobilitazione, quindi, si conclude con un nuovo capitolo di tensione e speranza.

Niente corteo per i giovani palestinesi d'Italia a Milano. Dovevano sfilare fino alla Prefettura, ma sono stati bloccati dalla polizia e si sono fermati in presidio a Porta Venezia.

