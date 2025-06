Blitz anti immigrati scontri a Los Angeles Trump manda la Guardia nazionale

La tensione a Los Angeles raggiunge il culmine: blitz anti-immigrati scatenano scontri e fermano decine di manifestanti, mentre la Guardia nazionale viene schierata in massa. Trump accusa gli istigatori di essere pagati, alimentando un clima di grande sfida tra le parti. La situazione esplosiva sembra destinata a deflagrare ulteriormente, lasciando la città sull’orlo di una crisi senza precedenti.

Situazione esplosiva nella metropoli della California dopo i blitz delle forze dell'ordine. Decine di manifestanti fermati. Mobilitati 2mila soldati della Guardia nazionale. Allertati anche i marines. Trump: "Istigatori e facinorosi pagati". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Blitz anti immigrati, scontri a Los Angeles. Trump manda la Guardia nazionale

