Black point partono i lavori sull' incrocio tra via Nomentana e via Casale di San Basilio

Dal 9 giugno, i lavori di messa in sicurezza inizieranno all'incrocio tra via Nomentana e via del Casale di San Basilio, uno dei black point più pericolosi di Roma. Questa iniziativa mira a ridurre il rischio di incidenti e migliorare la sicurezza stradale. Un passo importante per tutelare cittadini e utenti della strada. La città continua così il suo impegno per rendere le vie più sicure e vivibili per tutti.

