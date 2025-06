Bimbo di 2 anni accusa un malore in piscina | è grave in ospedale

Una giornata di svago si è trasformata in un incubo per una famiglia a Salò, quando un bimbo di soli 2 anni ha accusato un grave malore in piscina. Il suo rapido crollo ha scosso tutti, e ora si trova in ospedale in condizioni preoccupanti. Un dramma improvviso che ci ricorda quanto sia fondamentale la prontezza nei momenti di emergenza e l’importanza di salvaguardare la salute dei più piccoli.

Un momento di svago si è trasformato in tragedia per un bimbo di appena due anni, colpito da un grave malore mentre si trovava con la madre alla piscina comunale di Salò, struttura gestita dalla società sportiva Canottieri Garda. Il piccolo si sarebbe accasciato improvvisamente a terra, fuori. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Bimbo di 2 anni accusa un malore in piscina: è grave in ospedale

Amalfi, bimbo di 5 anni colpito da malore improvviso a scuola: trasferito d’urgenza al Santobono - Attimi di panico ad Amalfi per un bimbo di 5 anni, Francesco, colpito da un malore improvviso a scuola.

Salò, colto da malore a bordo piscina: grave bimbo di 2 anni - Si trovava con la mamma nel parco dell’impianto sportivo gestito dalla Società Canottieri Garda. Intubato, è stata trasferito all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo ... Riporta msn.com

Malore in piscina per un bimbo di 2 anni, le sue condizioni gravi: elitrasportato in ospedale - SALÒ. Si trova in ospedale in condizioni gravi il bambino di soli due anni che, nel tardo pomeriggio di ieri, è stato colto da un malore mentre si trovava con la mamma nel parco delle piscine di Salò. Da ildolomiti.it

Salò, malore in piscina per un bimbo di 2 anni: condizioni critiche - Il piccolo si trovava con la mamma nel parco delle piscine comunali: è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con l’elisoccorso ... Riporta giornaledibrescia.it

MALORE IN PISCINA, BIMBO GRAVE