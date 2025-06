Bimbo di 18 mesi rischia di soffocare mentre mangia | grave a Parma

Una scena di grande paura a Parma, dove un bambino di appena 18 mesi ha rischiato di soffocare durante la cena a Sant’Antonio. La sua vita è stata messa in pericolo da una crisi respiratoria improvvisa causata dal cibo che gli bloccava le vie aeree. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei soccorritori ha evitato il peggio, sottolineando l'importanza di essere sempre preparati in situazioni di emergenza come questa.

Domenica sera di apprensione a Sant'Antonio dove un bambino di appena un anno e mezzo ha rischiato di soffocare. Era l'ora di cena, quando il piccolo ha accusato una crisi respiratoria improvvisa mentre mangiava: la pappa gli è andata di traverso, provocando un pericoloso "ab ingestis" che lo ha.

