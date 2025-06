Bimbi al Rossini Art Site Una caccia al tesoro con detective del bello

Preparati a un'avventura indimenticabile al Rossini Art Site di Briosco! Oggi, bambini e famiglie diventeranno detective del bello, esplorando il parco-museo tra opere di artisti concettuali americani e sculture monumentali del ‘900. Dalle 15.30, la “Caccia al tesoro nel Giardino di pietra” vi aspetta con enigmi, dettagli nascosti e sfide emozionanti, per scoprire insieme i segreti dell’arte e della natura. Non perdere questa occasione di divertimento e scoperta!

Un'originale caccia al tesoro in cui diventare 'detective artistici', lezioni di yoga all'aria aperta, le opere di un grande artista concettuale americano e le sculture monumentali di maestri del '900. È quanto metterà a disposizione oggi il parco-museo Rossini Art Site di Briosco. Alle 15.30 bambini e famiglie potranno cimentarsi nella "Caccia al tesoro nel Giardino di pietra", tra indovinelli, dettagli nascosti, enigmi da risolvere e sfide da affrontare, aguzzando la vista in mezzo alle opere del museo. Contemporaneamente si terrà anche una visita guidata alla collezione del Rossini Art Site, tra sculture di Pomodoro e César, Melotti e Cascella, Munari e Consagra, opere di Tinguely e Franz Stahler, esponenti dell'Astrattismo Concreto e del Nouveau Réalisme.

