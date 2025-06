bimba e donna trovate morte a villa pamphili sarebbero madre e figlia

Una tragedia sconvolge Roma: madre e figlia, tra i 6 e i 12 mesi, sono state trovate senza vita a Villa Pamphili. La Squadra Mobile ha già un’idea chiara sull’identità delle vittime e ora si concentra sull’uomo visto poco prima del dramma. Un’indagine delicata e complessa che punta a fare chiarezza su questa tragica perdita. La città aspetta risposte e giustizia.

AGI - Se non è una identificazione, poco ci manca. I poliziotti della Squadra Mobile di Roma dovrebbero essersi fatti una idea precisa sull' identitĂ della donna e della bambina, di etĂ compresa tra 6 e 12 mesi, trovate morte ieri pomeriggio a Villa Pamphili. I poliziotti della Squadra Mobile stanno cercando un uomo che, qualche ora prima del ritrovamento dei corpi della donna e della bimba, era stato visto aggirarsi a Villa Pamphili, a Roma, con qualcosa in braccio, forse il corpo senza vita della minore. Le due sarebbero state, in sostanza, identificate dagli investigatori. Si tratterebbe di madre e figlia. 🔗 Leggi su Agi.it