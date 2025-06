Bimba e donna trovate morte a Villa Pamphili L' ipotesi dell' assassino clochard

Terribile scoperta a Villa Pamphili: una donna e la piccola, tra i 6 e i 12 mesi, trovate morte in circostanze ancora misteriose. Le prime ipotesi indicano un possibile gesto violento, con un clochard come sospetto principale. Le indagini si concentrano sui tempi e sulle cause di questa tragedia, alimentando il giallo che scuote la capitale. Restate aggiornati per scoprire come evolveranno le indagini.

AGI - Sarebbero morte in momenti diversi la donna e la bimba, di etĂ compresa tra 6 e 12 mesi, i cui corpi sono stati trovati ieri dopo le 16 a Villa Pamphili, a Roma. Secondo quanto apprende l'AGI, la donna potrebbe essere morta qualche giorno prima. "Tre o quattro giorni", spiegano fonti inquirenti. Ma il caldo di questi primi giorni d'estate potrebbe aver fatto la differenza e tra il momento della morte e il ritrovamento del cadavere della signora potrebbe essere passato anche meno tempo. Uno o due giorni. A chiarirlo sarĂ l'autopsia che verrĂ svolta martedì insieme a quella della bambina. Al momento si indaga per duplice omicidio aggravato. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Bimba e donna trovate morte a Villa Pamphili. L'ipotesi dell'assassino clochard

