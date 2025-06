Bimba e donna trovate morte a Villa Pamphili il giallo dei ' tempi'

Una tragedia avvolta nel mistero scuote Roma: una donna e la sua piccola bimba sono state trovate senza vita a Villa Pamphili. Le circostanze e i tempi di questa doppia perdita sollevano domande inquietanti, alimentando il giallo dei tempi. Mentre le indagini proseguono, il caldo estivo potrebbe aver giocato un ruolo nel drammatico epilogo. La veritĂ si fa desiderare, ma resta ancora da scoprire...

AGI - Sarebbero morte in momenti diversi la donna e la bimba, di etĂ compresa tra 6 e 12 mesi, i cui corpi sono stati trovati ieri dopo le 16 a Villa Pamphili, a Roma. Secondo quanto apprende l'AGI, la donna potrebbe essere morta qualche giorno prima. "Tre o quattro giorni", spiegano fonti inquirenti. Ma il caldo di questi primi giorni d'estate potrebbe aver fatto la differenza e tra il momento della morte e il ritrovamento del cadavere della signora potrebbe essere passato anche meno tempo. Uno o due giorni. A chiarirlo sarĂ l'autopsia che verrĂ svolta martedì insieme a quella della bambina. Al momento si indaga per duplice omicidio aggravato. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Bimba e donna trovate morte a Villa Pamphili, il giallo dei 'tempi'

