Bim Triathlon show a Bellaria con oltre cinquecento atleti che invadono il lungomare

trasformato in un vivace scenario di energia, passione e solidarietà. Con i suoi colori, il battito dei cuori e l’entusiasmo di atleti e spettatori, questa manifestazione ha dimostrato ancora una volta come lo sport possa unire e ispirare, creando ricordi indelebili per tutta la comunità. Un evento che ha lasciato il segno e che, senza dubbio, continuerà a vivere nel cuore di tutti.

Dopo la grande festa di ieri con la “Family Run” (la passeggiata solidale a favore de “La Prima Coccola Odv”), oltre cinquecento atleti hanno preso parte questa mattina - tra uomini e donne - alla quarta edizione del Bim Triathlon. Per un intero weekend, il lungomare di Bellaria è stato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Bim Triathlon, show a Bellaria con oltre cinquecento atleti che invadono il lungomare

In questa notizia si parla di: Bellaria Oltre Cinquecento Atleti

Tennis tavolo. Che successo per i Campionati nazionali CSI al PalaTaurus - Oltre cinquecento atleti, di cui una cinquantina lecchesi, si sono sfidati per ottenere il titolo di campione italiano. A darsi battaglia anche quattro società della nostra provincia: la ... Secondo msn.com