Billie Eilish travolge e commuove l' Unipol Arena

Billie Eilish conquista Bologna con la sua performance emozionante, portando l’intimità delle sue canzoni e l’energia travolgente di un’intera arena. Sei anni dopo il suo ultimo concerto in Italia, la star torna a incantare quindicimila fan nell’Unipol Arena, dimostrando ancora una volta perché è una delle artiste più amate del panorama musicale mondiale. La serata promette emozioni indimenticabili: preparatevi a vivere un’esperienza che vi toccherà nel profondo.

Bologna, 8 giugno 2025 – L’intimità di chi sta cantando nella propria cameretta e l’energia di chi, invece, riesce a travolgere un’ Unipol Arena completamente sold out: Billie Eilish torna in Italia sei anni dopo l’ultima data a Milano, per la prima volta a Bologna, davanti a quindicimila fan che – un anno fa – esaurirono tutti i biglietti in pochi minuti dall’annuncio dell’“Hit Me Hard and Soft: the Tour”, dedicata all’omonimo album, che in un solo anno ha scalato tutte le classifiche mondiali. Tra brani iconici spopolati in radio e sui social, e altri più di nicchia, la cantante americana classe 2001 ha travolto l’Unipol con uno show davvero eterogeneo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it