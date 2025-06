Bikini coi piercing e anelli tra i capelli | il trend dell’estate 2025 è diventato una mania

L’estate 2025 si accende con un trend audace e irresistibile: bikini con piercing e anelli tra i capelli, un mix di stile retrò e contemporaneo che conquista ogni spiaggia. Questa mania, che richiama i look degli anni 2000, trasforma il modo di indossare capi e accessori, rendendo ogni outfit unico e irriverente. Scopri come sfoggiare questa tendenza e lasciare il segno anche sotto il sole cocente. Continua a leggere.

Piercing tra i capelli, sui bikini da indossare al mare e persino sui capi intimi: il trend dell'estate 2025 sono gli anelli metallici che spuntano su abiti e accessori e che mimano le forme dei piercing tanto di moda negli anni 2000.

