Bigorda d’Oro | trionfa il Borgo Durbecco

La Bigorda d’Oro 2025 si tinge di trionfo per il Borgo Durbecco, che conquista con grinta e passione la prestigiosa vittoria a Faenza. Un successo emozionante e inaspettato, culminato con l’eccezionale prestazione del cavaliere umbro Mattia Zannori, chiamato all’ultimo momento a sostituire il campione infortunato. La gara, emozionante e combattuta, ha scritto un’altra pagina memorabile nella storia di questa storica manifestazione. La passione per la tradizione continua a vivere, lasciandoci con un nuovo capitolo da raccontare

Faenza, 8 giugno 2025 – Il Borgo Durbecco ha vinto la ventiseiesima Bigorda d’Oro. A trionfare sabato sera allo stadio Bruno Neri di Faenza in versione campo della giostra, è stato il 31enne cavaliere umbro Mattia Zannori, chiamato dal Borgo Durbecco in extremis per sostituire il vincitore in carica Enrico Gnagnarella, il quale si era infortunato durante le prove ufficiali, solo pochi giorni prima della gara. Una Bigorda condotta dall’inizio alla fine per il cavaliere del Borgo Durbecco che ha conquistato complessivamente 7 scudi su 8 ed ha totalizzato il miglior tempo tra tutte e venti le tornate corse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bigorda d’Oro: trionfa il Borgo Durbecco

