Bignami FdI e il terzo mandato | Discutiamone ma attenzione ai rischi

Bignami di Fratelli d’Italia apre al dibattito sul terzo mandato, sottolineando i vantaggi di una discussione attenta ma mettendo in guardia sui possibili rischi di protrarre troppo a lungo le esperienze di governo. Con un’esperienza sul territorio alle spalle, sa bene quanto sia importante valutare con cautela ogni decisione. La questione, ancora aperta, richiede equilibrio e responsabilità per evitare fraintendimenti o derive autoritarie.

Roma, 8 giugno 2025 – "?L'esperienza sul territorio mi ha insegnato che c'è un rischio implicito nel prolungare per troppo tempo le esperienze di governo. Però parlarne è utile per valutare pro e contro". Per Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, si può discutere sull'estensione del limite dei mandati per i governatori, come proposto nei giorni scorsi dai colleghi di partito Francesco Lollobrigida e Giovanni Donzelli, ma prima bisogna mettere bene in fila gli elementi. Bignami, ma lei è d'accordo su questa apertura? "Intanto si è chiarito il metodo: non si poteva lasciare alle singole regioni la scelta, rischiando che ci fossero differenze tra loro.

