Se sognate di vivere da vicino l’emozione della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, preparatevi a investire cifre significative. I biglietti variano infatti da 2.026 euro per i posti migliori in prima categoria fino a 260 euro per alcune aree meno richieste, come il secondo anello. Un’occasione unica, ma senza dubbio per pochi fortunati: ecco cosa aspettarsi dai prezzi di questa grande emozione sportiva.

Quanto costano i biglietti per assistere alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2006 in programma il prossimo 6 febbraio allo stadio di San Siro? I prezzi non sono proprio popolari. Nel sito ufficiale per acquistare i ticket per l’evento a Cinque Stelle nella Scala del calcio si legge che per i posti nel primo anello bisogna sborsare 2.026 euro (Categoria A). Per il secondo anello, invece, si scende a 1.400 euro (Categoria B), mentre per il terzo anello ce la si può cavare con 700 euro (Categoria C) o 260 euro (Categoria D, al momento non disponibile). Non c’è troppo da stupirsi, ormai i ticket per i grandi eventi sono sempre più salati e una cerimonia come quella dei Giochi è considerata un appuntamento unico nel suo genere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Biglietti da 2.026 a 260 euro per il maxi-evento

