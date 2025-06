Bielorussia | Minsk inaugura stadio costruito con sostegno cinese

Minsk celebra un nuovo capitolo nello sport nazionale con l'inaugurazione dello stadio più grande e moderno della Bielorussia, un’opera realizzata grazie al sostegno cinese. Un simbolo di collaborazione internazionale che rafforza la passione per il calcio e la crescita del paese. La cerimonia, alla presenza del presidente Lukashenko, ha segnato un traguardo importante. Ma cosa rappresenta questo progetto per il futuro dello sport bielorusso?

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko (a sinistra, davanti) consegna la chiave, simbolo del progetto dello stadio nazionale bielorusso di calcio, costruito con il sostegno cinese, ai rappresentanti degli atleti bielorussi a Minsk, in Bielorussia, ieri 7 giugno 2025. Lo stadio e’ stato ufficialmente inaugurato qui ieri sera, con la partecipazione di Lukashenko alla cerimonia di inaugurazione. E’ il piu’ grande e moderno stadio di calcio del Paese, e soddisfa i piu’ elevati standard internazionali. Con una capacita’ di oltre 33.000 posti a sedere, e’ stato costruito con un contratto generale dal Beijing Urban Construction Group, ha dichiarato il presidente. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Bielorussia: Minsk inaugura stadio costruito con sostegno cinese

In questa notizia si parla di: Stadio Costruito Bielorussia Minsk

Bielorussia, si gioca ancora: tutti allo stadio senza mascherine, il Covid-19 non fa paura - A parte un termo-scanner per verificare la temperatura dei tifosi accorsi allo stadio, non c'è altro che la Bielorussia abbia fatto in occasione del derby di Minsk. Lì, in quella porzione di ... fanpage.it scrive

Bielorussia, "marcia per la libertà" a Minsk - e come da noi richiesto ci sarà fornita piena assistenza per garantire la sicurezza della Bielorussia», ha assicurato in serata il leader bielorusso. Sempre ieri a Minsk, migliaia di persone ... Come scrive ilgazzettino.it

Dinamo Minsk, regina degli Anni Novanta; lo stadio è da 40mila - L'ultimo scudetto della Dinamo Minsk risale al 2004. Tre le coppe di Bielorussia, nel 1992, 1993 e 2003. Negli ultimi anni il palmares non ha avuto trofei degni di nota. Lo stadio è il Dinamo da ... Come scrive lanazione.it