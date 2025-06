Biblioteca lavori e tanti disagi | Manca una programmazione

La biblioteca di San Miniato Basso vive un momento di grande incertezza, tra lavori incompiuti e disagi crescenti. La consigliera Francesca Bruni di Fratelli d’Italia ha sollevato il problema durante l'ultimo consiglio comunale, chiedendo quando sarà possibile riaprire la struttura. La situazione si aggrava dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco a marzo 2024, che ha evidenziato gravi problemi di sicurezza. Ma la vera domanda è: quando potremo tornare a vivere la nostra biblioteca in tutta sicurezza?

Il caso biblioteca sotto la lente La consigliera di Fratelli d'Italia a San Miniato, Francesca Bruni, ha chiesto nell'ultimo consiglio comunale, quando verrĂ riaperta al pubblico la struttura di San Miniato Basso in via De Amicis. La biblioteca fu dichiarata fuori norma a seguito di sopralluogo dei vigili del fuoco a marzo 2024. E poco dopo terminò anche l'appalto delle bibliotecarie per internalizzare il servizio, "ma forse la sicurezza dei luoghi non c'era davvero, tanto che ad oggi sono stati spesi centinaia di migliaia di euro per la sistemazione e messa in sicurezza", dice Bruni. Nel 2024 sono stati stanziati fondi per la sistemazione dei locali e la sostituzione della centrale termica.