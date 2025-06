Bianchin | Leao? Il Milan vuole tenerlo ma se arrivasse una grande offerta…

Il futuro di Rafael Leao al Milan è avvolto da un’aria di incertezza: il club rossonero desidera tenerlo, ma se arrivasse un’offerta irresistibile, la situazione potrebbe cambiare. Secondo Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport, i rumors che circolano sul Bayern Monaco sono sempre più insistenti. Riuscirà il Milan a convincere il talento portoghese a restare, o il mercato deciderà il suo destino? Il tempo chiarirà questa incerta sfida di mercato.

Su La Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin ha parlato del Milan e dei tanti rumors che vorrebbero il Bayern Monaco interessato a Rafael Leao. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Bianchin: “Leao? Il Milan vuole tenerlo, ma se arrivasse una grande offerta…”

