beverly pepper una nuova casa a todi

Beverly Pepper, artista di fama internazionale, trova casa a Todi con la sua nuova sede espositiva. La Fondazione Progetti Beverly Pepper, attiva dal 2018, ha inaugurato ieri un suggestivo spazio in via del Duomo, a pochi passi da Piazza del Popolo. Un evento ricco di musica, visite guidate e aperture straordinarie, che rende omaggio alla genialità dell’artista e offre al pubblico un’esperienza unica nel suo genere, celebrando l’arte e l’innovazione.

Una nuova casa per la Fondazione Progetti Beverly Pepper. Con un'affollata cerimonia, tra musica, visite guidate e aperture speciali, è stata inaugurata ieri la nuova sede espositiva della Fondazione, attiva a Todi dal 2018, in via del Duomo, a pochi passi dalla centralissima Piazza del Popolo. In questi spazi si potrĂ ammirare un'esposizione permanente di opere grafiche e pittoriche mai viste prima, in dialogo con i lavori scultorei di Beverly Pepper. La Fondazione vuole infatti restituire una lettura molteplice e articolata della produzione dell'artista, universalmente riconosciuta come pioniera della scultura in ferro e dell'arte monumentale ma che ha sempre coltivato anche una profonda passione per il disegno e la pittura.

