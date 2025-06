beukema vuole il napoli e il bologna ha poche chance di trattenerlo pedullà

Sam Beukema ha espresso chiaramente il suo desiderio di unirsi al Napoli, lasciando il Bologna con poche chances di trattenerlo. Alfredo Pedullà analizza la situazione, sottolineando come il trasfertismo sia ormai evidente e che le possibilità di bloccare questa volontà siano limitate. La voglia del giocatore di approdare in azzurro potrebbe presto diventare realtà, rendendo questa trattativa una delle più calde di questa sessione di mercato.

Beukema vuole il Napoli, per il Bologna sarà molto difficile trattenerlo (Pedullà) Alfredo Pedullà spiega sul proprio sito perché, a suo avviso, il Bologna ha poche chance di trattenere Beukema visto il suo desiderio di trasferirsi al Napoli. Scrive Pedullà: Siamo alla luce del sole. Nelle ultime ore Sam Beukema ha ribadito la volontà di salire sul treno dei desideri, si chiama Napoli. E Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha ribadito che la volontà del club sia quella di trattenere i migliori. Giusto. Ma crediamo che sia molto difficile trattenere Beukema per tre motivi: a) il contratto scade tra due anni; b) il Napoli club con grande appeal che lo corteggia da mesi; c) l’ingaggio proposto è irrinunciabile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it