Beukema tra rinnovo e Napoli Roma su Lukumì | il Bologna vende entrambi?

Con l’approdo di Gasperini in panchina è tempo di mercato per la Roma, pronta a muoversi su più fronti. Tanti giocatori in rosa con il futuro ancora in bilico, tra i quali figura anche un Paredes tentato dal Boca Juniors, mentre in entrata c’è la difesa che va assolutamente puntellata. Gli addii di Hummels e Nelsson ed un Celik possibile partente impongono acquisti, e non solo gli occhi giallorossi vanno in casa Bologna, cosa piuttosto inevitabile dopo una stagione ottima coronata dalla vittoria della Coppia Italia. La coppia di centrali ha fatto un salto di qualità importante sotto la sapiente guida di Italiano, a cominciare da un Sam Beukema maturato tantissimo in questi due anni in maglia rossoblù. 🔗 Leggi su Sololaroma.it