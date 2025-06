Bergamo sempre più smart city | inaugurate le nuove pensiline digitali in città

Bergamo si conferma protagonista di una rivoluzione urbana smart, con l’installazione di nuove pensiline digitali. Questi innovativi punti di sosta, dotati di schermi UltraHD da 75”, trasformano lo spazio pubblico in un vero e proprio hub di comunicazione e servizi digitali. Un passo deciso verso una città più connessa, interattiva e attenta alle esigenze dei cittadini, pronti a vivere un’esperienza urbana sempre più innovativa e coinvolgente.

Bergamo si conferma una città sempre più connessa e attenta ai bisogni della propria comunità e anche più smart. Una prova ulteriore di ciò è arrivata tramite l’implementazione in città di nuove pensiline digitali, un upgrade tecnologico che trasforma lo spazio cittadino in un punto di comunicazione dinamico e multifunzione. Grazie all’installazione di schermi digitali UltraHD da 75”, ad alta definizione, in 14 pensiline distribuite nel comune di Bergamo, è possibile trasmettere contenuti dinamici, informativi e pubblicitari, aggiornabili in tempo reale. Le nuove pensiline si presentano come uno strumento evoluto di comunicazione urbana, capace di coniugare tecnologia, sostenibilità, servizio e informazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it