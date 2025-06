Bentornato Ac Pavia I tifosi portano il marchio al sindaco e alla vice

Bentornato Ac Pavia! I tifosi hanno riempito il piazzale davanti al municipio, portando il marchio e la passione che uniscono città e squadra. Un gesto di orgoglio e appartenenza che dimostra quanto il cuore dei pavesi batta forte per i colori azzurro e granata. Con il sostegno dell’amministrazione, il ritorno di Ac Pavia segna una nuova emozionante avventura. La nostra storia continua, e il futuro è già brillante.

Bentornato Ac Pavia. "Finché vivrò canterò forza Pavia". Si è tinto d’azzurro e granata ieri mattina il piazzale davanti al municipio, dove un centinaio di tifosi hanno incontrato il sindaco Michele Lissia e la vice Alice Moggi per presentare all’Amministrazione il ritorno del marchio e della denominazione Ac Pavia, che il 18 ottobre 2019 l’associazione Sioux Pavia Aps si è aggiudicata con il contributo di tanti tifosi. La scorsa settimana il 97.5% degli associati ha votato sì alla concessione del marchio storico Ac Pavia alla società Athletic Pavia. “Al Pavia l’è dla gent“, è lo slogan sulle maglie della prima squadra, che giocherà in Prima categoria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Bentornato Ac Pavia". I tifosi portano il marchio al sindaco e alla vice

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Pavia Tifosi Marchio Bentornato

"Bentornato Ac Pavia". I tifosi portano il marchio al sindaco e alla vice - "Bentornato Ac Pavia. Finché vivrò canterò forza Pavia". Si è tinto d’azzurro e granata ieri mattina il piazzale davanti ... Scrive ilgiorno.it

Sioux e Athletic in duecento in Comune a Pavia: «Facciamo rinascere la storica AC Pavia» - Il sindaco Lissia accoglie, ma non prende impegni precisi: «Ci sono procedure da rispettare, sogno il Fortunati pieno» ... Secondo laprovinciapavese.gelocal.it

Sorpresa nel calcio, rinasce l’Ac Pavia col marchio storico e il tifo degli ultras - Pavia, accordo tra Sioux e Athletic: la nuova società farà la 1ª Categoria e chiderà di giocare al Fortunati. Il dirigente Bevilacqua: «Troppo piccolo ... Segnala laprovinciapavese.gelocal.it

Quintavalli: «Sembrava impossibile ma ce l'abbiamo fatta»