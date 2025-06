Benevento da Mastella allarme sulla linea ferroviaria Valle Caudina | Salvini dice arrangiatevi

Benevento si accende di preoccupazione per la linea ferroviaria Valle Caudina, mentre Salvini risponde con un semplice "arrangiatevi". La situazione diventa il simbolo di una politica che sembra preferire il clamore elettorale alla reale soluzione dei problemi. √ą ora di superare le polemiche e puntare a un confronto costruttivo, perch√© i cittadini meritano risposte concrete e non slogan.

‚ÄúPrendo atto che Matteo Salvini fa filtrare un sostanziale ‚Äėrivolgetevi ad altri‚Äô, circa i problemi della Valle Caudina. Prendo atto che pi√Ļ che risolvere il problema gli interessa speculare in vista delle elezioni regionali e politicizzare la vicenda invece che risolvere il problema. Non avevo certo addebitato nessuna responsabilit√† a Salvini, ma semplicemente invocato una cooperazione istituzionale. Se da Porta Pia dicono arrangiatevi con De Luca, lo registro ma la porta in faccia non √® a me, ma alle migliaia di pendolari di quattro province campane che dunque su questa ferrovia non possono contare sul Dicastero dei Trasporti‚ÄĚ.