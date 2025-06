Beko gli operai chiamano Le istituzioni | Noi ci siamo

Dopo due mesi di silenzio, finalmente arrivano le risposte che i lavoratori di Beko attendevano con ansia. Le istituzioni e la politica sono state chiamate in causa, e ora il sindaco Nicoletta Fabio ha fissato un incontro decisivo per giovedì alle 15 a Siena, con l’obiettivo di fare il punto sulla tutela del futuro dello stabilimento, che vede in prima linea Invitalia e le rappresentanze sindacali. La speranza di un futuro certo è più viva che mai.

Avevano denunciato due mesi di silenzio da parte delle istituzioni e della politica dopo la firma dell’accordo Beko al ministero delle Imprese e del made in Italy. Ieri sono arrivate le risposte tanto attese. Il sindaco Nicoletta Fabio ha fissato per giovedì alle 15 l’incontro con sindacati e lavoratori dello stabilimento di Siena, per fare il punto della situazione sul percorso di acquisizione del sito, che vede in prima linea Invitalia e lo stesso Palazzo pubblico. Alla luce del sopralluogo fatto lo scorso maggio dai tecnici dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa e del lavoro parallelo di Sernet, advisor scelto dalla multinazionale turca, qualcosa potrebbe infatti muoversi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Beko, gli operai chiamano. Le istituzioni: "Noi ci siamo"

