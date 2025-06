Beffa Ternana Plizzari para tre rigori da infortunato e riporta il Pescara in Serie B

In un emozionante colpo di scena, Plizzari, infortunato, para tre rigori, riportando il Pescara in serie B e scrivendo una pagina memorabile di determinazione e talento. Gli umbri, con De Boer, pareggiano la sconfitta dell’andata, ma non riescono a trovare il raddoppio, nonostante la superiorità numerica. Dal dischetto, il portiere di scuola Milan si esalta, regalando agli appassionati un finale ricco di suspense e passione.

[RIGORI IN LIVE] Serie C Finale Playoff: Pescara-Ternana 0-1 (3-2 dcr) PLIZZARI EROE ALL'ADRIATICO!!