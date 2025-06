Beautiful streaming replica puntata 8 giugno 2025 | Video Mediaset

Oggi, domenica 8 giugno 2025, torna l’appuntamento con la soap americana Beautiful, un classico intramontabile che appassiona milioni di fan. Nella puntata di oggi, ascoltiamo le confidenze di R.J. e il suo entusiasmo per la nuova collezione. Se volete rivivere le emozioni o recuperare qualche episodio perso, non perdete il Video Mediaset in streaming. Scoprite come prosegue questa coinvolgente storia della famiglia Forrester.

Nuovo appuntamento oggi – domenica 8 giugno – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna R.J., molto affezionato al nonno, si confida con Luna e le dice che l’ultima collezione a cui sta lavorando con Eric dovrà essere la migliore di tutte. Lei lo sostiene con grande affetto. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

