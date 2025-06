Beautiful Anticipazioni Puntata del 9 giugno 2025 | Eric deve essere ricoverato d' urgenza ma lui vuole solo festeggiare!

Preparati a un episodio di Beautiful ricco di emozioni e colpi di scena il 9 giugno 2025. Eric, colto da un malore grave, sceglie comunque di non ricoverarsi, desiderando invece festeggiare gli ultimi momenti con entusiasmo. La sua decisione sorprende tutti, aprendo un capitolo carico di tensione e affetto. Scopriamo insieme come si svilupperanno le trame di questa puntata imperdibile, dove i sentimenti e le scelte difficili saranno al centro della scena.

Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame della puntata di Beautiful in onda il 9 giugno 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5 Eric avrà un nuovo malore, più grave dei precedenti. Il Forrester rifiuterà il ricovero e informerà RJ e Donna di voler organizzare una festa d'addio. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Puntata del 9 giugno 2025: Eric deve essere ricoverato d'urgenza ma lui vuole solo festeggiare!

